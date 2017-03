Un footballeur mozambicain tué par un crocodile lors d’un entrainement Un jeune footballeur mozambicain a été tué par un crocodile alors qu’il s’entraînait le long des rives du fleuve Zambèze, a annoncé lundi son Club Atlético Mineiro de Tete. L’incident s’est produit jeudi dernier.

Estevao Alberto Gino, âgé de 19 ans, qui jouait pour un club de deuxième division du Mozambique, vivait près de la rivière dans la province occidentale de Tête. « Cette nuit-là, il s’entraînait et après avoir fait du jogging, il a étendu ses mains dans l’eau et c’est là que le crocodile l’a attrapé », a déclaré l’entraîneur Eduardo Carvalho à l’AFP.

Deux voisins ayant assisté à l’attaque ont estimé que le crocodile avait environ cinq mètres (16 pieds) de long, et « ils ne pouvaient rien faire » pour le sauver, a déclaré le coach du défunt.

Les attaques de crocodiles sont fréquentes le long du fleuve Zambèze.

Le porte-parole de la police locale, Leonel Muchina, a confirmé l’incident à l’AFP en disant que le corps du footballeur n’a pas encore été retrouvé.



Ses coéquipiers et amis ont adressé leurs condoléances à sa famille qualifiant sa mort d’une grosse perte. Le jeune footballeur avait un avenir prometteur dans le monde du football.

La semaine dernière, un crocodile au Zimbabwe, soupçonné d’avoir dévoré un petit garçon âgé de 8 ans, a été abattu et éventré. Les restes du petit garçon avaient été retrouvés dans le ventre de l’animal.



