Un homme apprend que sa femme le trompe, il lui prépare une surprise qu'elle n'oubliera jamais

Voici une histoire qui se promène beaucoup sur Internet depuis quelques jours. La source demeure inconnue, mais elle est trop incroyable pour ne pas être partagée.

Bref, la meilleure astuce que je peux vous donner, si vous croyez que votre douce-moitié vous trompe, engagez un détective privé, ils vont découvrir en 2 minutes.



Il y a quelques semaines, elle est sortie à 11h30 du soir dans le but d'acheter du lait. Je me suis endormi, mais je me suis réveillé lorsqu'elle est revenue. Il était 2 heures du matin... j'ai laissé quelques mois passer car je voulais lui faire une grosse surprise à son anniversaire. Oui, ça devait être à son anniversaire.

À ce moment, j'étais convaincu qu'elle me trompait et il restait quelques jours avant son anniversaire. Je lui ai donc proposé qu'on s'évade en campagne pendant quelques jours afin de célébrer son anniversaire. Mais elle m'a dit que c'était impossible car elle devait travailler. Elle m'a donc conseillé d'aller faire un voyage de pêche avec mes amis, mais je savais très bien que c'était un pur mensonge car j'ai découvert une bouteille de champagne cachée dans le garde-robe. J'ai donc joué le jeu.

La veille de son anniversaire, j'ai appelé toute sa famille. Je leur ai dis que je veux organiser une méga-surprise chez moi, qu'on se rejoint tous près de la maison et qu'on allait surprendre ma femme avec un gâteau et des confettis.

Le soir de l'anniversaire, tous les membres de sa famille se sont présentés comme prévu près de la maison. On est entré tranquillement dans la maison, toutes les lumières étaient éteintes sauf celle de la chambre à coucher... on s'est alors approché tranquillement et quand j'ai ouvert la porte, tout le monde a crié: SURPRISE!!!

Vous auriez dû voir son visage! Un mélange de surprise, d'horreur et frustration. Elle n'en revenait pas et l'amant se demandait ce qui se passait alors qu'il cherchait ses vêtements. Ma femme (maintenant ex-femme) essayait de repousser tout le monde hors de la chambre. Sa mère était sous le choc et son père criait comme un fou!

C'était la meilleure surprise d'anniversaire que je lui ai préparé!



