Un homme commet un vol pour aller en prison Un homme de 26 ans a été placé en détention pour le vol de bijoux lors d’un cambriolage à La Panne, a indiqué lundi le parquet de Flandre occidentale (Belgique). Le suspect a commis les faits pour aller plus rapidement en prison après une précédente condamnation

Lundi 9 Janvier 2017

L’homme a jeté une pierre dans une vitrine d’un magasin de La Panne dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3h. Il a dérobé quelques bijoux mais a été rapidement interpellé grâce à un témoin de la scène.



Lors de son interrogatoire, il a expliqué avoir commis le cambriolage pour être plus rapidement incarcéré. Le tribunal correctionnel de Mons l’avait condamné à deux ans de prison avec sursis en 2014 pour un incendie criminel mais le sursis avait été révoqué en 2015. L’homme a apparemment dû attendre pour l’exécution de la peine et a commis le cambriolage pour être immédiatement incarcéré.

