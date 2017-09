Un incendie ravage un grand marché au nord d'Abidjan

"Le feu s'est déclenché vers 21h00 (GMT et heure locale) et a causé d'énormes dégâts matériels", a indiqué la police, qui a ouvert une enquête pour "déterminer les causes de l'incendie".



"Aucun blessé n'a été signalé", a précisé la police.



Les sapeurs pompiers ont mis plusieurs heures pour circonscrire les flammes qui ont détruit une grande partie des bâtiments. Ils (les pompiers) étaient aidés par moments par les riverains qui participaient avec des sceaux d'eau.



"J'ai tout perdu. Il ne reste plus rien dans ma boutique de produits alimentaires et domestiques", s'est écrié un commerçant en larmes.



Le marché d'Abobo est connu principalement pour ses stands de produits vivriers. Des vêtements traditionnels, des objets d'art et autres marchandises y sont également vendus.



Avec AFP