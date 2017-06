Un individu en provenance du Qatar arrêté à Dakar, mouille Karim Wade

Karim Wade n’est pas encore sorti de l’auberge. Alors que son retour au bercail n’est pas encore acté à quelques jours des Législatives, une affaire dans laquelle son nom est, à nouveau, cité, risque de prolonger pendant longtemps, son “exile forcé”. Et pour cause. D’après Le Quotidien de ce mardi, un homme en provenance du Qatar où réside Karim depuis son élargissement de prison, a été arrêté ce weekend, à l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor.

En effet, retrouvé avec une pile de documents dont des cartes bancaires contenues dans 3 lourdes valises avec insigne officiel du Qatar. Interpellé à sa descente d’avion du vol Emirates par les Services de la Douane du Sénégal, le quidam est crédité proche de Karim Wade. Puisque après son arrestation, il a demandé à parler “officiellement” au fils de l’ancien Président de la République avant de prêter au jeu de questions-réponses des enquêteurs. Mais qu’à cela ne tienne, rapporte Le Quotidien qui indique les éléments enquêteurs ne lui ont pas permis cette possibilité. Il sera par la suite, gardé à vue avant son déferrement au Parquet dans les prochaines heures.

Toutefois, cette affaire qui arrive au moment où les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Qatar sont interrompues, risque selon le canard de Yoff, de compromettre e retour à la paix des braves. Comme ce fut récemment, le cas avec Israel.

