Un jeune cuisinier cherche emploi

Mouhamadou Moustapha SARR

Né le 20/10/1993 à Dakar

Nationalité Sénégalaise

Célibataire

Dakar, Léona, Grand-Yoff, N°132

Port : 77 693 50 50

Tél : 33 827 68 46

Email : m.b.sall@hotmail.fr

Blog : https://www.facebook.com/ChefMMoustaphaSarr/



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



- Juillet 2016 – Septembre 2016 : Stage de deux mois en Pâtisserie au Radisson Blu Hôtel Dakar

- Avril 2016 - Mai 2016 : Stage d’un mois en Pâtisserie à l’Hotel Fleur de Lys Plateau

- Février 2016 - Avril 2016 : Stage de deux mois en Cuisine à l’Hôtel Fleur de Lys Plateau

- Octobre 2015 - Janvier 2016 : Cuisine NOSOPAL et Cafétaria du Lycée Jean Mermoz

- Aout 2015 : Boulangerie «Le Pétrin », Patte d’Oie Builders

- Mars 2014 - Juillet 2014 : Stage de quatre mois en Cuisine à SERVAIR (Dakar Cartering)



FORMATIONS ET DIPLOMES

 2013-2015 : BEP Hôtellerie-Restauration à l’IFH, Guédiawaye

 2012-2013 : Terminale à l’IFMA, Castors

 2005-2009 : BFEM au CEM de Grand Yoff

 1999-2005 : CFEE à Ecole Plus



MOTIVATIONS

• Renforcer ma capacité dans le milieu culinaire

• Apprendre à exercer pleinement les services que l’on me confiera

• Cultiver les relations humaines au niveau de l’entreprise

• Développer mes compétences dans le domaine de la restauration



LANGUES

 Langue officielle : Français « Bonne Maitrise »

 2éme langue : Wolof « Bonne Maitrise »

 3éme langue : Anglais « Maitrise Moyenne »



INFORMATIONS EXTRA CURRICULAIRES

o Aptitude à travailler en autonomie

o Une bonne culture générale

o Connaissances de l’outil informatique