Un jeune infographiste-webmaster cherche emploi

ISMAILA NDOYE

30 ANS

KEUR MASSAR

DAKAR_SENEGAL

77 265 99 00

IZONDOYE@HOTMAIL.FR

EXPERIENCES PROFESIONNELLES

INFOGRAPHISTE

WEBMASTER



FORMATIONS

1997 : Certificat de Fin d Etudes Élémentaire (CFEE).

2001 - 2002: Brevet de Fin d Etudes Moyen (BFEM).

2009 - 2010 : Baccalauréat.

2010 - 2011 : Diplôme de Technicien Supérieur en Infographie et en

Informatique.

2013 - 2014: Bachelor en communication et publicité



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Deux(2) ans d’expériences à mon actif : un (1) an en tant que

stagiaire aux éditions juridiques africaines (EDJA) comme

infographiste et m’on recruté avec un contrat à durée

indéterminée.

J’ai aussi travail comme prestataire pour le compte de Gawlo

office comme monteur vidéo sur plusieurs de leurs projets.

Responsable de productions audiovisuelles et Réalisateur

Monteur à LERAL.NET



CONNAISSANCE DES LOGICIELS

Pouvant travailler sur tout le Pack Adobe Photoshop, Illustrator, After

Effect Adobe Premier Pro in Design, Final Cut...

Je suis aussi Graphiste en 3D sur les Logiciels Cinéma 4D et sur 3D

Studio Max.

Je fais aussi des montages de Tabloïdes de magazines et autres

supports.

Je suis en même temps concepteur de site web.



RELATION PRESSE & PUBLIQUE

> Réaliser des communiqués et des dossiers de presse :

Rédaction, choix des illustrations, suivi de la maquette.

> Assurer les relations avec les médias, les institutions locales

Et régionales.

> Tenir à jour des fichiers (journalistes, partenaires, publics ciblés).



CENTRE D'INTERÊT

LECTURE, VEILLE INFORMATIQUE ET DEVELOPPEMENT WEB