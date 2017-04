Un joueur amateur suspendu 30 ans !

Voilà une histoire qui risque de calmer les ardeurs de certains lors des matches amateurs. Le 13 février dernier, l’US Vénissieux accueille Belleroche en division Excellence. Durant la rencontre, les locaux sont menés 5-0. C’est alors qu’un des joueurs, très énervé, s’en prend à l’arbitre avant de le frapper.



D’après le Progrès , qui rapporte l’information, la rencontre avait déjà dégénéré et elle n’est même pas allée à son terme. Depuis, la commission de discipline de Lyon et du Rhône s’est réunie. Elle a décidé d’infliger 30 ans de suspension au joueur responsable ! Ce n’est pas tout puisqu’en plus de cette sanction record, toute l’équipe a été exclue du championnat jusqu’à la fin de saison. Le frère de l’agresseur, qui est aussi joueur de l’équipe, a lui été suspendu un an.