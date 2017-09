Un juge menace de quitter la Magistrature à cause de Me Sidiki Kaba Ça ne sent pas bon du côté de la justice. Le nouveau ministre garde des Sceaux et ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, risque d’hériter d’une affaire encombrante.

Un juge aux initiales de A.D.S, menace de quitter la profession après 12 ans de de bons et loyaux services. A l’origine de sa menace, le ministre, Sidiki Kaba, qu’il accuse d'avoir « violé » le principe « d'inamovibilité » qui régit l'affectation des juges.



La parution « L’As » informe que ce juge qui était auparavant au 7e cabinet de Dakar, accuse l'ancien Garde des Sceaux, Me Sidiki Kaba, devenu ministre des Affaires étrangères, de l'avoir fait remplacer par un jeune magistrat de Tambacounda, récemment affecté à Dakar.



Se voulant plus précis, le journal note que le magistrat en rébellion est un ami du juge Ibrahima Hamidou Déme, rendu célèbre pour avoir dénoncé les pressions exercées par l'Exécutif sur le pouvoir judiciaire, avant de claquer la porte du Conseil supérieur de la Magistrature.



