Un kamikaze se fait exploser et fait 3 morts près d'un stade.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

Un kamikaze s’est fait exploser à un point de contrôle près d’un stade de cricket à Kabul, en Afghanistan, ce mercredi, tuant au moins 3 personnes alors qu’un tournoi était en cours.

Deux policiers et un civil ont été tués dans l’attaque, cinq autres personnes ont été blessées. L’Afghan Cricket Board déclarait que tous les joueurs étaient sains et saufs.

L’explosion s’est produite alors qu’un match de la ligue était en cours. Si l’agence de communication de Daesh a diffusé un communiqué, stipulant qu’une attaque kamikaze a été menée contre des forces de sécurité afghanes à Kabul, il n’a pas été spécifié s’il s’agissait du même incident.



