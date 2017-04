Un millionnaire kenyan épouse deux meilleures amies légalement

La nouvelle s’est vite répandue dans la ville comme une poudre. Les médias du Kenya ont relaté que le millionnaire, Javan Bidogo a dépensé des millions pour organiser ces deux mariages avec différentes femmes le week-end passé. Encore plus incroyable, les co- épouses sont de meilleures amies.

Javan Bidogo a épousé Asha Juma et Elvas Kulengwa à différents endroits. Elvas Kulengwa a été mariée le 25 mars à l’hôtel Serena à Dar es-Salaam et Asha Juma a déclaré le 26 mars ses vœux à la Golden Jubilée Tower à Dar es-Salaam. Le code de couleur d’Asha était marron, or et bleu alors qu’Elvas était marron, or et blanc.

Et oui, ils sont allés tous ensemble pour la lune de miel et ont même posé pour un selfie durant leur vol.



