Un mini-car prend feu à l’entrée de Saint-Louis: plus d'une dizaine de morts, des corps calcinés.

Un drame effroyable vient de se produire à l’entrée de Saint-Louis, vers l’Université Gaston Berger et non loin du site de pesage des gros porteurs.



Un mini-car immatriculé LG1983 a pris feu alors qu’il transportait plus d’une dizaine de passagers, en provenance de Saint-Louis, a appris Ndarinfo.com. Une source explique qu'après une crevaison et devant l'impossibilité pour le chauffeur de contrôler le volant, le car a heurté un camion d'hydrocarbure. Le choc a déclenché l'incendie.



Un premier bilan fait état de plus d’une dizaine de morts dont deux calcinés. Un témoin de l'incident, d'une voix tremblotante de chagrin, soutient que seules deux personnes ont pu s'échapper du feu. Elles seraient entre la vie et la mort.



La porte bloquée, les autres victimes n’ont pu être extirpées du véhicule à temps.



