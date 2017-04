Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un nigérian, construit une voiture qui roule sur la terre et la mer, et bientôt "volera" (PHOTOS) Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 00:13 | | 0 commentaire(s)|

Lagos, la capitale du Nigeria est connue pour ses embouteillages monstres. Et ce fait, a incité un citoyen de ce pays de l’Afrique occidentale, à trouver une brillante idée, afin d’y remédier.

On l »appelle Kehinde Durojaiye, Nigérian et inventeur autodidacte. Il a ainsi décidé de créer une voiture à réaction, qui peut rouler sur la terre et la mer . Son rêve est de voir un jour cette voiture voler dans l’air, afin de réduire les effets causés par le trafic lent et exténuant de Lagos.



Découvert depuis 3 ans, Kehinde Durojaiye, l’inventeur et aviateur est également appelé Kenny Jet, à cause de son remarquable «jet-aéro-amphibie» sur lequel il travaille. A voir le temps que plusieurs travailleurs passent souvent dans les embouteillages, on pourrait dire que vivre à Lagos, est très difficile.



L’homme de 46 ans a testé sa voiture à réaction, et il dit qu’elle peut parcourir 120 kilomètres par heure sur terre, et au moins 11 km sur la mer.

« Je l’ai testé dans la mer et beaucoup de gens ont été surpris qu’elle puisse se déplacer sur la terre et sur la mer « , a t-il dit. » C’est l’une des choses qui étonne les gens « .



Durojaiye a révélé qu’il a voyagé avec la voiture »jet » jusqu’à Ibadan, c’est à 135 km de Lagos. La brillante invention est une belle création par rapport aux marques et modèles de voitures dans la société.

L’aviateur a passé un temps considérable dans son atelier situé sur un site de vidange près de la lagune de Lagos.





Selon les rapports, Kenny Jet est un homme marié avec quatre enfants. Il a fabriqué quatre prototypes de voitures à partir de matériaux de voitures abandonnées dans la nature. La majeure partie de son invention provient de l’utilisation de matériaux comme le plastique, le styromousse et le bois.

En créant sa dernière œuvre, il a utilisé une chaise de bureau, un clavier et un volant tirés d’un tricycle.

Durojaiye investit beaucoup de temps à fabriquer les prototypes de voitures, il espère qu’un jour, la voiture volera.



afrk.mag





