« Un orgasme m'a donné un accident vasculaire cérébral et m'a laissée paralysée », confie une femme Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 12:36

Une mère a révélé que le fait d’avoir des relations sexuelles avec son mari, l’a amenée à avoir un accident vasculaire cérébral qui l’a laissée paralysée en permanence, et dans un fauteuil roulant.

Lucinda Allen, âgée de 38 ans, de Stourbridge dans les Midlands de l’Ouest, une petite ville à 125 miles au nord-ouest de Londres, en Angleterre, s’est retrouvée au bord de la mort après avoir été frappée par un mal de tête atroce, suite à un orgasme avec son ingénieur de mari, Tony, il y a cinq ans.

À l’époque, la mère était à 6 mois dans sa grossesse, et a été mise dans un coma artificiel après qu’une série de coups l’ont laissée paralysée en permanence sur son côté gauche.

Les maux de tête après le sexe n’étaient pas courants chez Allen, mais ce jour fatidique, elle a subi une forte douleur au-dessus de son œil droit, qui l’a empêchée de dormir.

La victime affirme: « Je me suis tordue sur le lit, en agonie, et j’ai pleuré quand Tony a téléphoné à ma mère ».

« J’ai connu ce que l’on appelle le post-orgasme »

« La douleur que j’ai habituellement après l’orgasme, est un peu comme le gel du cerveau, assez douloureux, mais ne dure jamais longtemps ».

« Mais, après un certain temps, je me suis rendue compte que tout cela ne s’estompait pas. »

Elle a été emmenée à l’hôpital de Birmingham dans une ambulance, et a déclaré qu’elle a commencé à paniquer alors qu’elle était incapable de parler.

Allen a déclaré: « Je pensais pouvoir avoir une hémorragie cérébrale. Après cela, c’était un flou. Tout ce que je me souviens, c’est la confusion, les rêves et la réalité mélangés, la peur … «



Elle a été mise au coma pour laisser reposer son cerveau et pendant cette période, elle a eu une chirurgie du cerveau, une craniectomie, où une partie de son crâne a été coupé pour libérer la pression sur son cerveau.

Les médecins s’inquiétaient de la santé du bébé, heureusement, d’autres analyses ont révélé que le bébé allait bien et, après 6 jours, Allen a finalement émergé du coma mais paralysée.

Après trois mois supplémentaires à l’hôpital, Allen a été autorisée à rester à la maison pendant deux jours, puis, après cela, elle est immédiatement retournée pour une césarienne planifiée.

Le mari Tony était tout le temps à ses côtés.



Allen a révélé qu’elle aimerait courir autour du parc avec sa fille comme les autres mamans font avec les leurs, mais parce qu’elle est maintenant en fauteuil roulant.

« Je suis totalement paralysée sur mon côté gauche. Je suis une utilisatrice de fauteuil roulant à plein temps. »

La mère espère que la thérapie par des cellules souches pourrait un jour l’aider à retrouver un certain mouvement, mais elle se demande si sa paralysie aurait pu être évitée, déclarant que « personne ne parle de douleur post-orgasmale et c’est compréhensible ».

« Mais, à cause de ce qui m’est arrivé, je suis maintenant en mesure de sensibiliser sur la façon dont cette douleur peut être un signe d’alerte de l’hémorragie cérébrale imminente ».

« À cause de cela, j’ai perdu une grande partie de » moi « , ma carrière, mes frères et sœurs, mes projets pour l’avenir ».

« Si vous avez un mal de tête pendant ou après le sexe et que la douleur est sévère, vous devriez consulter immédiatement un médecin, car cela pourrait signifier qu’une hémorragie cérébrale a eu lieu. Si c’est la première fois que vous éprouvez une douleur post-coïtale, il est conseillé de consulter votre médecin », a conseillé le neurochirurgien d’Allen, Alessandro Palazzo

« Si la douleur persiste, aller à la salle d’urgence de votre hôpital le plus proche. Si la douleur de la tête post-coïtale s’est produite avant, si c’est un événement épisodique, et vous êtes inquiet, obtenez les conseils d’un neurologue et peut-être, obtenez une IRM, juste pour exclure les conditions sous-jacentes ou la malformation vasculaire ».





