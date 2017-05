Un pasteur qui voulait montrer comment Jésus marchait sur l'eau s'est fait dévorer par trois crocodiles

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 23:43 | | 1 commentaire(s)|

Jonathan Mthethwa, un pasteur du Zimbabwe, est décédé alors qu’il voulait montrer à son audience comment Jésus était parvenu à marcher sur l’eau. Le cours d’eau sur lequel il a voulu faire cette démonstration est surnommé « la rivière à Crocodiles » par les locaux. Le pasteur de l’église n’est pas parvenu à aller bien loin dans la rivière. Au bout de quelques mètres seulement, il a été attaqué par trois crocodiles. Ses sous-vêtements et ses sandales sont les seules choses qu’il reste du drame.

Un témoin s’est confié au Daily Post : « Le pasteur nous enseignait la foi dimanche dernier ».

« Il nous avait promis qu’il allait démontrer sa foi envers nous, mais malheureusement il a fini par se noyer et être mangé par trois gros crocodiles juste devant nous »

« On ne comprend pas comment cela a pu se passer alors qu’il a prié toute la semaine »

Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. Le pasteur était déjà décédé.



Source: Sudinfo



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook