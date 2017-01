Un père de famille se fait licencier pour avoir assisté à la naissance de son bébé Cela devait être le plus beau jour de sa vie mais pour cet américain, la journée a été en partie gâchée par son employeur.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2017 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

L’homme qui travaillait dans une société de sécurité privée et qui était en période d’essai de 90 jours ne s’est pas rendu sur son lieu de travail mais plutôt à l’hôpital pour assister à la naissance de son fils. Sauf que son employeur ne l’a pas entendu de cette oreille et lui a envoyé un SMS pour lui expliquer qu’il était licencié comme le relate le quotidien l’Info.re.



Lamar Austin qui s’est confié au journal The Concord Monitor a expliqué au quotidien avoir juste répondu « Ok » par le message de son employeur qui le licenciait en expliquant « J’étais à l’hôpital, c’était une longue nuit. Je ne voulais pas parler de cela alors que ma femme était en travail » et d’ajouter « Parfois, on perd quelque chose… et on reçoit quelque chose de bien meilleur« . Le responsable de la société a de son côté déclaré au journal : « Nous devons rester conscients du service que nous proposons à nos clients« .



Une histoire qui rapidement fait le tour du net



L’histoire de Lamar Austin a rapidement fait le tour du net au point de toucher plusieurs employés qui devant la détresse du jeune papa, n’ont pas hésité à lui proposer des offres d’emplois.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook