Un père de famille tué par une bande de jeunes filles pour son Iphone

Les faits se sont produits le 24 avril à Round Lake Beach, au nord de Chicago, aux États-Unis.



Un homme, âgé de 43 ans, a passé une petite annonce sur internet pour vendre son Iphone 6. Trois jeunes filles ont répondu à l'annonce.



Un rendez-vous a été fixé avec les trois adolescentes et la vente a eu lieu dans la voiture de l’une d’elles. Javier Bueno-Sanchez a échangé son téléphone contre une enveloppe qui devait contenir 450 dollars.



Le père de famille a vérifié mais le compte n'y était pas.



La jeune fille, qui se trouvait au volant, a démarré la voiture et ses complices ont poussé Javier hors du véhicule. Trainé sur plusieurs mètres, sa tête a heurté un trottoir.



La victime a été transportée à l'hôpital où elle a succombé trois jours plus tard à ses blessures.



Courtney Sherman (photo droite), 18 ans, et ses deux camarades de 17 ans ont été placées en détention provisoire. La victime était papa de 7 enfants.



