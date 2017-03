Un père, ivre, tranche l'oreille de son fils à la machette Un homme a tranché l’oreille de son fils lors d’une violente dispute, sur fond d’alcool, dans un appartement de Toulouse…

L’ancien légionnaire n’a pas gardé que des bons réflexes de son passage dans l’armée. Un homme de 58 ans a été arrêté et placé en garde à vue après avoir blessé son fils de 23 ans à la machette, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mars, à Toulouse.

Les faits se sont produits entre 2h et 3h du matin dans un appartement de la rue de la Gironde, un secteur du quartier Bagatelle aménagé de plusieurs barres d’immeubles.

L’alcool et la colère

Selon les éléments d’une source policière, repris par le site internet de Côté Toulouse, une dispute a opposé l’homme et son fils, qui étaient tous les deux sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Et c’est sous l’effet de la colère que le père s’est saisi de sa machette pour trancher l’oreille de son fils. La victime a été transportée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.



source:20minutes



