"Un plan a été mis en place pour truquer les élections' (Idrissa Diallo)

Idrissa Diallo trouve « inadmissible » que certains Sénégalais ne parviennent pas encore à retirer leurs pièces d’identité biométrique CEDEAO. En marge d’une rencontre de ralliement d’un responsable de l’Apr à Mankoo Taxawu Senegaal, Aliou Diadhiou en l’occurrence, le maire de Dalifort a déclaré : «A l’époque, le président Wade avait injecté un budget de 20 milliards pour la confection d’une carte d’identité et d’une carte électeur.



Et tout le monde avait crié pour dire que c’était trop cher. Voilà, aujourd’hui, que Macky investit 53 milliards de FCFA et personne n’ose en parler. Ils n’ont qu’à nous dire comment cet argent a été dépensé parce que les Sénégalais ont le droit de connaitre la vérité ».



La tête de liste départementale de Pikine estime que les fonctionnaires du ministère de l’intérieur doivent «prendre leurs responsabilités ». « Ils ont montré leur incapacité à pouvoir délivrer une pièce d’identité aux Sénégalais », insiste-t-il. Avant d’ajouter « qu’un plan a été mis en place pour truquer les élections » .



Et M. Diallo d’avertir: « demain tout ce qui arrivera, il (le Président Macky Sall) sera responsable parce que nous n’accepterons pas d’aller aux élections sans nos pièces d’identite. Et je suis d’accord sur la marche proposée dans ce sens par Me Abdoulaye Wade. »







Le Quotidien