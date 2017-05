Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Un président qui rock Dwayne John­son : The Rock pour­rait être candi­dat à la Maison Blanche Rédigé par la rédaction le 11 Mai 2017 à 22:25 | Lu 0 fois

Le succes­seur de Donald Trump pour­rait être… le très musclé Dwayne John­son. L'acteur de Fast and Furious a révélé dans une inter­view y penser sérieu­se­ment. Après l'élection de Donald Trump à la prési­den­tielle améri­caine, plus rien ne peut surpren­dre… Et pourquoi pas Dwayne John­son, alias The Rock, alors ? Et bien figu­rez-vous que le prin­ci­pal inté­ressé se verrait bien assis dans le bureau oval de la Maison Blanche et succé­der ainsi au très controversé époux de Melania Trump. L'idée aurait germé dans la tête du gentil géant l'an dernier, lorsqu'il a décou­vert que pour le Washing­ton Post, il était un candi­dat tout à fait crédible.



Inter­viewé par le maga­zine GO The Rock a raconté que depuis, il y pensait très sérieu­se­ment : « Je pense que c'est une vraie possi­bi­lité ». Durant la dernière campagne prési­den­tielle, il n'avait apporté son soutien ni à Donald Trump, ni à Hillary Clinton. Il se défini comme indé­pen­dant et connait déjà la qualité prin­ci­pale que doit avoir un bon président, le sang froid. Il a aussi donné son avis sur Donald Trump et sait déjà les erreurs que lui ne feraient pas.



Avoir avoir expliqué qu'il aime­rait voir un « meilleur leader­ship » de la part du président améri­cain, il l'a taclé sur la guerre qu'il mène contre les médias : « Quand vous n'êtes pas d'accord avec un grand nombre de personnes, avec les médias, par exemple, je pense que ça devrait vous faire comprendre que vous pour­riez faire mieux. Je pense que l'une des meilleures quali­tés d'un chef est de ne pas exclure les autres. Même si l'on n'est pas d'accord, il faut trou­ver une solu­tion. »



Beau­coup plus philo­sophe que Donald Trump, Dwayne John­son voit dans le désac­cord une oppor­tu­nité de comprendre quelque chose qui lui échappe : « Si l'on n'est pas d'accord avec moi, surtout si cela vient d'un grand nombre de personnes, c'est que je passe peut-être à côté de quelque chose. »



