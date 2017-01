Un réfugié ghanéen perd tous ses doigts en essayant d’entrer en Amérique: PHOTOS

Un réfugié ghanéen qui a failli perdre la vie au cours d’un long périple pour traverser la frontière entre les États-Unis et le Manitoba, perdra tous ses doigts, un orteil et peut-être ses bras en raison de gelures.



Selon Razz Online, Seidu Mohammed a fui le Ghana pour les États-Unis en 2015 parce qu’il craignait pour sa vie à cause de son orientation sexuelle. Mais, quand il est arrivé à San Diego, il a été détenu pendant un an.



Il a demandé l’asile après l’expiration de son visa, mais sa requête a été rejetée par la justice.



Seidu et un autre individu de nationalité ghanéenne, qu’il rencontra à Minneapolis, décident de s’enfuir pour le Canada. Les deux hommes ont emprunté un autobus à Grand Forks, puis ont sauté à bord d’un taxi. Ils ont dépensé 400 dollars pour un tour à un endroit près de la frontière des États-Unis le 24 décembre.



Pendant au moins sept heures, Seidu et son compagnon ont parcouru des champs enneigés avec la température autour de -18 C pour finalement traverser la frontière.



Heureusement pour eux, un camionneur est venu à leur secours et a appelé les secours afin d’obtenir de l’aide médicale pour les hommes qui étaient désorientés et avaient froid.



Ils ont été hospitalisés dans une salle spécialisée du Centre des sciences de la santé de Winnipeg.



Malgré le fait qu’il a été dit qu’il va perdre un orteil et ses doigts après avoir été gelé, tout excité, Mohammad a dit que c’est un prix qu’il est prêt à payer pour la liberté et une vie meilleure.



«Le voyage en valait la peine. Je suis content d’être ici. Si je retourne, je perds ma vie », dit-il.



Felicae: AFRIK.MAG