Un réseau de prostitution espagnol vendait la virginité d'une mineure 5000 euros Des enquêteurs espagnols ont démantelé un réseau de prostitution dans le sud du pays à Marbella. Sept personnes ont été arrêtées pour prostitution, exploitation sexuelle et détournement de mineurs

La police espagnole a annoncé ce samedi avoir démantelé à Marbella un réseau de prostitution qui vendait sur internet la virginité d'une mineure pour 5000 euros. L'enquête a abouti à l'arrestation de sept personnes pour prostitution, exploitation sexuelle et détournement de mineurs, ainsi qu'à "la libération de la mineure, de 16 ans", a indiqué la police dans un communiqué.

Le réseau proposait différents services sexuels à domicile, dans la station balnéaire de Marbella, en Andalousie (sud). La police avait d'abord reçu un mail anonyme qui dénonçait le fait que la jeune femme de l'annonce disait avoir 18 ans mais paraissait bien plus jeune. Puis un autre citoyen avait assuré, dans un appel téléphonique, que la jeune fille avait en fait 16 ans.

Les dénonciations facilitées en Espagne La police espagnole a mis en place en 2013 un plan de lutte contre la traite des humains aux fins d'exploitation sexuelle, qui facilite ces dénonciations, de manière confidentielle, par téléphone ou mail. Selon la police, le réseau en Andalousie recevait l'aide d'opérateurs téléphoniques pour gérer les rendez-vous ainsi que de taxis pour transporter les femmes jusqu'à des hôtels ou aux domiciles des clients "disposant de revenus importants". Par ailleurs, une entreprise spécialisée se chargeait de placer les pages du réseau en bonnes positions sur internet.



