Un ressortissant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée fait le buzz avec sa tenue à l’ONU

Il y a quelques jours un ressortissant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée prenait part à une rencontre portant sur la promotion des cultures des différents peuples dans le monde au siège des Nations-Unis. Lors de cette rencontre, un fait totalement insolite a longuement attiré l’attention de plusieurs responsables de l’ONU, qui prenaient part à cette importante rencontre.

A en croire nos confrères de First Magazine, c’est la tenue traditionnelle que portait ce ressortissant de la Papouasie qui a longuement attiré l’attention des uns et des autres et n’a pas manqué de susciter les commentaires. Sur les réseaux sociaux sa tenue a été apprécié diversement.



Pour certains internautes, il est reproché à ce ressortissant de la Papouasie de se présenter au siège des Nations Unies comme s’il était au « Jardin d’Eden ». L’homme est presque nu. C’est juste un cache-sexe qu’il portait. Certains estiment que cette tenue n’est pas appropriée pour ce lieu « Espérons que ça ne distrait pas trop les autres », lance une internaute.



Mais pour d’autres observateurs, cet homme est en train de valoriser sa culture. Il exprime juste une certaine joie, un amour réel pour ses origines et ses racines. En même temps, il partage sa culture avec les autres personnes qui prennent part à cette rencontre. Très ému par la tenue traditionnelle de cet homme, un internaute écrit « Merci là-bas tonton, toi au moins tu sais d’où tu viens.Tu n es pas comme nos imbéc*les qui se fondent dans la masse. Respect à toi! »



Rappelons que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un État indépendant d’Océanie. Elle occupe la moitié orientale de l’île de la Nouvelle-Guinée. C’est une monarchie constitutionnelle. Elle compte une population d’environ 7,619 millions d’habitants.



