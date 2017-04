Un sandwich à 2 euros lui vaut quatre mois de prison ferme

En Bretagne, un jeune homme a été condamné à quatre mois de prison ferme après le vol d'un sandwich à 2 euros. En cause: un individu multirécidiviste et qui a résisté au moment de l'interpellation.

Un simple sandwich qui envoie un homme de 27 ans vers la prison ferme. C'est ce qu'il s'est passé, selon les informations de Ouest France, à Brest. Dans un supermarché, un jeune homme tente de sortir avec un sandwich à deux euros, mais fait chuter le vigile alors que celui-ci veut l'arrêter.

Sous bracelet électronique, il craint l'interpellation et s'enfuit dans un bar voisin. C'est là que la police arrive, et tente d'arrêter l'individu. Le jeune homme multiplie alors les insultes et essaie une nouvelle fois de disparaître. Sans succès.

Multirécidiviste -il a vingt mentions à son casier judiciaire-, ivre, et sous l’effet de médicaments, il est finalement condamné à une peine de quatre mois de prison ferme. "Et tout part d'un sandwich à 2 euros", déplore son avocate.



