Un séminaire intergouvernemental franco-sénégalais sous les signes de l’Alliance et de l'Emergence

Jeudi 19 Octobre 2017

Lors du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui s'est tenu aujourd'hui à Matignon, le Premier ministre de la France, Edouard Philippe a déclaré que s’il voulait résumer ces échanges nourris de presque trois heures, il retiendrait Alliance et Emergence.



D’ailleurs, la feuille de route de ce sommet Franco-Sénégalais permettra de renforcer l’alliance des 2 pays autour de différentes priorités.



Justement, les priorités de la coopération françaises sont la mobilité, l’émergence économique, éducation santé, enseignement supérieur, l’innovation et la sécurité.

