Un sénateur Italien veut amener Dybala en Corée du Nord. Ses raisons vous surprendront Après plusieurs sanctions, la solution trouvée par un sénateur Italien pour calmer Kim Jong-Un est le sport. Antonio Razzi veut envoyer la star de la Juventus Turin, Paulo Dybala, en Corée du Nord. Selon lui, Kim Jong-Un serait un grand amateur de sport, et l’arrivée du sportif italien pourrait permettre de calmer ses excès et ses provocations militaires, et même nucléaires.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2017 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

En Italie, on cherche des solutions pour amener Kim Jong-Un à mettre balle à terre. Un sénateur italien a proposé d’envoyer l’attaquant de la Juventus FC en Corée du Nord pour calmer le dictateur nord-coréen. « Si je l’emmène là-bas, il y aura 200.000 personnes dans le stade, ce sera un jour de fête nationale », affirme ce sénateur.





Ce sénateur est souvent accusé de proximité et de complaisance avec le président nord-coréen. « Je veux emmener Paulo Dybala en Corée du Nord (…) Kim Jong-Un est un grand fan de sport, et c’est pourquoi je veux impliquer la star de la Juventus », précise-t-il. S’amusant, il est convaincu que l’arrivée de Dybala dans un stade pourrait être célébrée comme une fête nationale.



Dybala n’en finit plus d’impressionner les supporters de la Juventus Turin avec ses 10 buts inscrits en 6 matches officiels. Selon Antonio Razzi, Kim Jong-Un serait fan de football, et en particulier de Manchester United.



Par ailleurs, Razzi avait récemment déclaré au Sunsport que la Corée du Nord avait l’ambition d’exporter en Europe les meilleurs joueurs de football. A en croire M. Razzi, le football pourrait ainsi devenir la nouvelle arme diplomatique contre Kim Jong-Un.

