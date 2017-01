Un serial voleur de sous-vêtements féminins activement recherché

Elle a carrément ouvert une page Facebook pour parler de cette drôle d’affaire. Une habitante de



Nesmy, près de la Roche-sur-Yon (Vendée, France), raconte avoir été victime ces derniers mois de curieux cambriolages. Selon elle, alors qu’elle était absente de son domicile, un individu s’est introduit à deux reprises chez elle… pour s’en prendre à sa lingerie, et à rien d’autre ! Son cas ne serait pas isolé.



« Lorsque certaines familles de la commune s’absentent, quelqu’un entre dans les maisons vides de leurs occupants pour aller fouiller dans les sous-vêtements féminins, il en souille certains, il en vole d’autres, fait des guirlandes avec des soutiens-gorge… », rapporte la jeune femme sur la page Facebook intitulée « Mes sous-vêtements s’appellent reviennent ».



Plusieurs internautes, habitants de la commune ou d’autres aux alentours, font état du « même mode opératoire ». « Baie forcée et étalage de sous-vêtements de ma femme sur notre lit et sur le sol », rapporte par exemple l’un d’entre eux. Certains témoignages évoquent aussi des appels téléphoniques malveillants.



Selon Ouest-France, qui relate cette étrange histoire, cinq plaintes ont déjà été déposées. Les patrouilles de gendarmerie se sont intensifiées dans la commune mais l’auteur des faits n’a toujours pas identifié. « Nous prenons l’affaire très au sérieux », a assuré au journal Hervé Lollic, le procureur de La Roche-sur-Yon.



source: fr.news