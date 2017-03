Un supporter de l’OM paralytique retrouve l’usage de ses jambes après la victoire du Barça Plusieurs témoins ayant assisté au match Barcelone-PSG dans un bar ont affirmé avoir vu un paralytique retrouver l’usage de ses jambes juste après le sixième but barcelonais scellant définitivement la victoire du club catalan.

On joue la 96ème minute du match Barcelone-PSG dans le bar « Le Comptoir marseillais » dans le 8ème arrondissement de Marseille quand Sergi Roberto marque le sixième but du Barça. La folie s’empare du bar, les supporters marseillais se sautent dessus et dans l’euphorie générale, Ghislain Castelluci, 32 ans, paralysé des deux jambes depuis un accident de moto, se lève subitement de son siège en hurlant sa joie avant de se rassoir. « Je l’ai vu comme je vous vois, et je le connais depuis 20 ans » témoigne Cyrille, un ami de longue date. « Je ne l’avais pas vu aussi heureux depuis le dernier bon match de l’OM, en 1994 » confirme Karine, sa cousine, présente également ce soir-là.

Un vrai miracle

Interloqués par ce qui vient de se produire, les amis du jeune homme s’approchent de lui et l’interrogent. Mais celui-ci, dans un état second, ne se souvient plus de rien. Encouragé par ce qu’il a vu, son ami Cyrille tente alors un « Lève-toi et marche ! ». Mais Ghislain reste coincé dans le fond de son siège. Quelques minutes plus tard, pourtant, il se lève de nouveau en entendant « Barcelone ». Il reste debout un long moment et se met à marcher tout à fait normalement. Un miracle qui ne serait pas isolé selon les médecins de la région qui affirment que plusieurs patients ont guéri de longues maladies simplement en entendant prononcer le nom du club catalan. Mais selon les spécialistes, ce pouvoir serait toutefois limité et ne pourrait rien contre les problèmes réellement insolubles, comme faire gagner un titre à l’OM par exemple.



source:.legorafi



