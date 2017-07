Un tanker et un cargo rentrent en collision dans le détroit du Pas-de-Calais

Une rare collision entre un tanker transportant 38000 tonnes d'essence et un cargo de 220 m de long s'est produite vers 3h du matin ce samedi dans le détroit du Pas-de-Calais, a annoncé samedi la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. «—Situation maîtrisée, coque intègre, pas de risque de pollution ni danger pour la navigation—», ont finalement écrit les autorités françaises sur twitter.



Lors de l'accident, qui n'a pas fait de blessés, les deux navires battant tous deux pavillon de Hong Kong se situaient en zone britannique, ajoute dans un communiqué la préfecture, qui se dit « pleinement mobilisée ». « Aucune pollution n'est constatée à ce stade », ont précisé les autorités maritimes.



Le tanker Seafrontier, qui mesure 183 m de long, avec à son bord 27 membres d'équipage et le Huayan Endeavour, qui n'avait pas de cargaison et comptait 22 membres à bord, se sont heurtés. « Le Seafrontier est actuellement en dérive suivie et le Huayan Endeavour a signalé avoir conservé sa capacité à naviguer », indique la préfecture.



Selon un correspondant de l'AFP, l'accident a eu lieu sur une ligne entre Calais et Ramsgate (à l'est de Douvres).



Voie maritime la plus fréquentée





Le MRCC de Douvres - les secours britanniques - qui coordonne cette opération, « a engagé deux vedettes de la Royal National Lifeboat Institution et deux hélicoptères du Maritime Crossguard Agency, afin d'établir un premier bilan », précise la préfecture, qui a également mobilisé des navires de secours prêts à intervenir.



Selon le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), le détroit du Pas-de-Calais constitue « la voie maritime la plus fréquentée au monde, quotidiennement empruntée par plus de 400 navires commerciaux, soit un quart du trafic mondial, auxquels s'ajoutent des navires de pêche et de plaisance ».



En outre, la navigation maritime peut s'y révéler dangereuse en raison de son « caractère étroit, des bancs de sable changeants, d'une visibilité souvent réduite par la brume et de très forts courants de marées ».



RFI (avec AFP)