Un terminal VIP de 600 m2 à l’aéroport L.S.S pour éviter les bousculades

L’aéroport international Léopold Sédar Senghor va bénéficier d’un terminal VIP de 600 m2. Les responsables comptent de ce fait élargir la zone d’accueil. Selon les informations d’APS, cette mesure est appliquée suite aux réclamations des voyageurs.



Dans un communiqué ils annoncent que c’est le «fruit d’une étude des besoins des voyageurs qui cherchent à optimiser leur temps et à éviter tout stress lié au voyage. Ce terminal VIP Hayoma est une innovation dans le domaine de l’accueil et l’assistance au Sénégal. Le terminus est présenté comme un salon d’accueil open space».



«C’est un espace où sont représentées la police et la douane. Ce trajet facilitera la direction du tarmac, mais aussi la sortie des voyageurs. Une fois atterris les passagers sont accueillis dès la descente de l’appareil et transférés au tarmac Hayoma. Ils pourront remplir leurs formalités et pourront attendre dans les espaces pendant que les agents récupèrent leurs bagages«, lit-on dans ledit communiqué.



senenews.com