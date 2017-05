Un trader gare sa nouvelle Porsche devant une banque mais il va le regretter amèrement !

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Mai 2017

Devant sa banque, un trader gare sa Porsche flambant neuve, histoire de frimer devant ses collègues.

« Ma superbe Porsche turbo est foutue. Quoi que fassent les carrossiers, ce ne sera plus jamais la même ! Elle est foutue, elle est foutue ! »

Quand il semble avoir enfin fini sa crise, le policier hoche la tête avec dégoût et dit: « C’est absolument incroyable à quel point, vous autres banquiers, vous êtes matérialistes ! Vous êtes si concentrés sur vos biens que vous ne pensez à rien d’autre dans la vie. »

« Comment pouvez-vous dire une chose pareille à un moment pareil ? », sanglote alors le propriétaire de la Porsche.



Le policier répond : « Vous n’avez même pas conscience que votre avant-bras gauche a été arraché quand le camion vous a heurté. »

Le banquier regarde son bras avec horreur et hurle : « Putain, ma Rolex ! »



