Un violeur récidive 13 ans après avec le même mode opératoire

C’est en effet grâce aux souvenirs d’un fonctionnaire qu’un violeur présumé a été arrêté à Bordeaux, il y a quelques jours, rapporte Sud Ouest. Cet agresseur est passé à l’acte pendant la nuit du 15 au 16 novembre 2016, dans le quartier de Caudéran, son mode opératoire était identique à celui d’un violeur ayant sévi en 2003 à Mérignac. Il était entré par une baie vitrée, avait menacé de mort une jeune femme avec un couteau, puis lui avait caché le visage avant de la violer puis avait pris soin d’effacer toute trace.

Le 16 novembre dernier, à Bordeaux Caudéran, une femme de 38 ans qui venait de rentrer à son domicile tard dans la nuit s’est retrouvée face à un inconnu arrivé par le jardin et entré par une baie vitrée.

L’agresseur entraîne la victime dans la salle de bain, lui met une serviette de bain sur la tête pour lui cacher le visage et la menace de mort avec une lame, puis l’attache aux pieds et aux mains avant de la violer. Il lui demande ensuite de prendre une douche avec du liquide vaisselle, tandis qu’il efface les traces laissées au sol avec des produits d’entretien. Il vole de l’argent à la jeune femme avant de prendre la fuite.

La victime, parvient à se défaire de ses liens et contacte des proches qui préviennent la police. L’enquête est confiée à la BDPF, qui ne tarde pas à identifier l’auteur présumé des faits, grâce au souvenir de l’un des agents.

Le suspect, un père de famille de 40 ans est appréhendé moins de 48 heures après les faits, il porte un couteau sur lui, comme en 2003.

Condamné à quinze ans de réclusion pour le viol de 2003, il était sorti de prison récemment, après avoir purgé sa peine.

Déféré au parquet et présenté à un juge d’instruction, il a été mis en examen pour viol aggravé et vol. Il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Gradignan et est à nouveau passible de la cour d’assises.



