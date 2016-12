Un voyage entre potes tourne au drame: le témoin du marié perd la vie après une blague stupide Certains organisent des enterrements de vie de garçons. Et d’autres des « anniversaires de mariage entre potes ». C’est le cas de cette bande d’amis dont faisait partie Nishanthan Gnanathas, 32 ans. Mais le séjour au Portugal qui devait être une gigantesque partie de plaisir a tourné au drame suite à une blague stupide

Témoin de Youssef Ismail, marié voici un an, Nishanthan Gnanathas, 32 ans, avait décidé d’organiser un voyage pour le premier anniversaire de cette union. Avec le mari et trois autres potes, il s’était ainsi rendu au Portugal, pour un week-end on ne peut plus festif.



C’est ainsi que les cinq potes se sont retrouvés dans la Péninsule, enchaînant les activités et les verres. Mais alors que tout se déroulait parfaitement et que le groupe de fêtards avait pris place sur un bateau de croisière, une blague banale, mise en place pour « punir » Nishantan d’avoir ramené de la nourriture froide, a plongé le groupe dans la tristesse.



« Nish était mon témoin », a expliqué Youssef, qui a assisté à la scène. « Pour rigoler, Andre a attrapé Nish et l’a jeté par-dessus bord. Il est ensuite tombé dans l’eau et a disparu. Nous avons sauté immédiatement à l’eau pour le retrouver mais en vain… »



Dans un réflexe, Nish a en fait saisi l’une des rambardes du bateau et s’y est agrippé. Sa tête a ensuite heurté la coque, lui faisant perdre connaissance et provoquant la noyade. Une hypothèse confirmée par les médecins.



Le corps sans vie du pauvre homme a été retrouvé quelques heures plus tard, par les garde-côtes.



