Unai Emery : "On a perdu une opportunité pour grandir"

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2017 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

En conférence de presse, Unai Emery s'est exprimé après le match face au PSG (6-1).

"Toutes les personnes au PSG sont touchées. C'est une expérience négative pour l'équipe et pour moi. On a perdu une opportunité pour grandir. On voulait continuer comme avec le match aller au niveau de la mentalité, mais on n'a pas réussi. On a eu une occasion pour le 3-2, puis Barcelone a poussé. À l'aller, on avait fait un grand match. Là, on a perdu face à l'envie de l'adversaire."



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook