Une Africaine nommée meilleur chauffeur de taxi à Dubaï (Photos)

Une femme kényane de 36 ans a remporté le prix de meilleur conducteur de taxi à Dubaï. Une belle récompense qui honore l’excellence et la diaspora africaine dans ce pays.

Le gouvernement des Émirats arabes unis, par l’intermédiaire des autorités de police de Dubaï, a remis à Peris Wangechi, le prix en août de l’année dernière, en reconnaissance de son record professionnel et de sécurité exceptionnel. Elle est la première kényane à recevoir un tel prix de reconnaissance.

Chaque année, le gouvernement organise une cérémonie pour récompenser les meilleurs chauffeurs de taxi qui se sont distingués l’année. Des chauffeurs qui ont passé l’année sans enregistrer des cas d’accident, ou des violations du Code de la route.



Dans une interview accordée à Nairobi News, Peris a déclaré qu’elle était aux Émirats arabes unis depuis plus de 10 ans et exerçait en tant que chauffeur de taxi avec la Dubai Taxi Corporation depuis six ans. Originaire de Mukurwe-ini, Nyeri Peris est une mère célibataire d’un garçon qui vit avec sa grand-mère à Nairobi au Kenya. Malgré la distance qui les sépare, ils se voyaient régulièrement. « J’ai droit à un congé annuel de 60 jours. Pendant ses vacances scolaires, il me rend visite et je suis à Nairobi tous les mois de décembre ».



Elle a exprimé sa fierté pour ce grand exploit, bien que son principal défi soit de porter le hijab au travail puisqu’elle est dans un pays islamique. Étant une fervente chrétienne, cela est particulièrement difficile, mais avec le temps elle s’est adaptée.





