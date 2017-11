Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une Sud-Soudanaise fait le buzz sur Instagram et devient mannequin Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 16:43 | | 0 commentaire(s)| C'est une véritable success story. Celle de Anok Yai, une Sud-Soudanaise de 19 ans, étudiante aux États-Unis. Une photo d'elle diffusée sur Instagram, a fait le buzz et lui a permis de faire ses débuts dans le mannequinat. RFI Afrique.

Une photo ajoutée à la puissance des réseaux sociaux peut changer un destin. Fin octobre, lors d’une fête de rentrée à l’université de Plymouth State, dans l’État du New Hampshire, un photographe aperçoit une jeune femme d’une beauté saisissante.

Anok Yai, 19 ans, est étudiante en première année de biochimie. L’homme la prend en photo au milieu de la foule et diffuse l’image sur Instagram avec en commentaire : « Éblouissante ! » Regard profond, short en jean, haut noir transparent, le cliché fait le buzz et reçoit près de 17 000 « J’aime ». La popularité de l’étudiante monte en flèche. « Je suis passée de 150 à 8 000 followers en une journée. Ce soutien me dépasse », écrit-elle sur Twitter .

Outre les commentaires extasiés, beaucoup d’internautes poussent pour qu’Anok Yai décroche un contrat de mannequin. « Mon téléphone a sonné rapidement et pendant très très longtemps », a-t-elle expliqué au Boston Globe. « Je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de battage. Je trouvais la photo normale. Je me demandais ce que les gens lui trouvaient », a déclaré Anok Yai.

Mais finalement, le vœu des internautes a été exaucé. L’étudiante a signé mardi 31 octobre 2017 avec l’agence internationale Next Models . La jeune sud-soudanaise confie que devenir mannequin avait toujours été un rêve. « Je ne pensais pas que ça serait un jour possible », dit-elle.







