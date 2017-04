Une amende et du huis clos avec sursis pour le PSG

Les dégradations commises par certains supporters parisiens au Parc OL lors de la finale de la Coupe de la Ligue ont valu au club de la capitale une amende de 100 000 euros et du huis clos avec sursis pour une partie de la tribune Auteuil.

L'image avait quelque peu terni la fête. Vainqueur avec la manière de l'AS Monaco le 1er avril dernier en finale de la Coupe de la Ligue (1-4), le Paris Saint-Germain avait eu droit aussi à une belle polémique après les dégradations commises par certains supporters dans les tribunes neuves du Parc OL. Outre l'utilisation d'engins pyrotechniques et des chants hostiles au club rhodanien, ces ultras s'étaient notamment distingués en cassant des sièges et en dégradant des WC.

Des actes de vandalisme qui ont été sanctionnés ce jeudi par la Commission de discipline de la LFP. Le club de la capitale est ainsi condamné à verser une amende de 100 000 euros. De leur côté, les supporters s'en sortent plutôt bien avec une fermeture pour deux matches du parcage visiteurs lors des matches à l'extérieur, déjà purgée à titre conservatoire, et deux matches à huis clos avec sursis pour une partie de la tribune Auteuil.

Thiago Silva et ses coéquipiers, qui se déplacent à Nice dimanche soir, pourront donc compter sur un Parc des Princes plein à l'occasion de leurs deux derniers matches de la saison à domicile face à Bastia le 6 mai, et Caen le 20.



