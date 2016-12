Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une ancienne candidate de télé-réalité meurt d'une overdose laissant sa fille orpheline Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2016 à 18:23 | | 0 commentaire(s)| Valérie Fairman, qui s'est fait connaitre en participant au programme diffusé sur MTV 16 ans et enceinte est décédé le 21 décembre dernier d'une overdose laissant sa fille orpheline...

La télé-réalité peut parfois avoir des conséquences désastreuses sur certains individus... Valerie Fairman qui avait participé au programme diffusé sur MTV 16 ans et enceinte, est décédée le 21 décembre dernier d'une overdose. La jeune femme, âgée de seulement 23 ans avait une petite fille, Nevaeh, âgée de 7 ans, qui est désormais orpheline...



Valerie Fairman était chez une de ses amies et a été retrouvée inconsciente dans la salle de bain de la maison rapporte la mère de la jeune femme décédée à TMZ. Des tests toxicologiques vont être réalisés afin de déterminer la cause exacte de la mort mais il est presque certain que c'est une overdose. Valerie Fairman était bien connue des services de police... Elle avait été arrêtée à de nombreuses reprises pour de la prostitution ou encore pour avoir fourni une fausse identité aux autorités...



La naissance compliquée de Nevaeh



La naissance de la petite fille Nevaeh fut très compliquée à accepter pour son présumé père Matt, qui n'acceptaient pas le fait d'être son père. La petite fille a longtemps vécu avec ses grands-parents, une situation qui malheureusement va surement perdurer. D'anciennes participantes à l'émission diffusé sur MTV ont rendu hommage à Valerie Fairman sur les réseaux sociaux : "Incroyablement triste... Mes pensées vont à sa famille et à sa fille" écrivait Chelsea Houska.



