Une campagne pour Mélanie, jeune fille trisomique qui rêve de présenter la météo Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017 à 22:26

Elle est trisomique mais elle "peut le faire". C'est le message que veut faire passer une campagne lancée lundi sur les réseaux sociaux pour permettre à Mélanie, jeune femme handicapée de 21 ans, de réaliser son rêve: présenter la météo.

"Je suis différente, mais je veux montrer à tout le monde que je peux faire plein de choses. Je veux le prouver, en passant à la TV. Pour ça, j'ai besoin de vous", renseigne sa page Facebook.

Le but est d'atteindre les 100 000 "likes" sur la page. Une fois l'objectif atteint, l'idée est d'interpeller une chaîne de télévision pour lui soumettre le projet, selon le Huffington Post. La page a déjà été likée plus de 51 000 fois.

"Les personnes en situation de handicap sont invisibles" L'Unapei, fédération d'associations de représentation et de défense des personnes handicapées mentales en charge de la campagne, a indiqué à L'Express que des discussions avec plusieurs grandes chaînes étaient en cours.

"Nous sommes en négociation, il n'y a rien de ferme pour l'heure", explique une porte-parole. "Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont invisibles.C'est l'occasion pour la télévision de faire un geste. Les 100 000 likes sont plus le signe d'un soutien fort, nous sommes impressionnés du succès aussi rapide de la page", ajoute-t-elle.

Une vidéo a aussi été diffusée dans le cadre de l'opération. Mélanie s'est fixée jusqu'au 27 mars pour récolter ses soutiens.







