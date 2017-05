Une collégienne, en danger de mort, grièvement brûlée par une camarade

L’auteure de l’agression a été placée en garde à vue pour “tentative d’assassinat”. Une collégienne de 15 ans a été grièvement brûlée mercredi matin à Seynod (Haute-Savoie) par une camarade du même âge, qui l’avait aspergée dans la cour du collège avec un liquide inflammable, a-t-on appris auprès du parquet.

“Son pronostic vital est engagé”, a indiqué la procureure de la République d’Annecy, Véronique Denizot, confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

“Un litige entre les deux jeunes filles” L’auteure de l’agression a été “placée en garde à vue sous la qualification de tentative d’assassinat”, a précisé la magistrate. Les faits se sont déroulés vers 10h00 à l’intercours au collège Le Semnoz “devant un certain nombre” d’élèves. “Il semble qu’il préexistait depuis quelque temps un litige entre les deux jeunes filles (…) qui était connu de l’établissement”, a précisé Véronique Denizot.

Selon la direction du collège, des personnels de l’établissement sont immédiatement intervenus pour éteindre les flammes. Un assistant d’éducation a été lui-même brûlé en portant secours. Transportée au centre des grands brûlés à Lyon, la jeune fille a été “placée sous coma artificiel”. Elle serait touchée au visage, au dos et aux épaules.

L’auteure présumée de l’agression a été interpellée peu après avoir quitté l’établissement. On ignore pour l’instant si les deux jeunes filles faisaient partie de la même classe. L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d’Annecy.

Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place pour prendre en charge les élèves et les adultes qui le souhaitent. Cette cellule sera maintenue en début de semaine prochaine.

Situé à quelques kilomètres de la préfecture de Haute-Savoie, Seynod a fusionné avec elle au 1er janvier pour former la commune nouvelle d’Annecy.



