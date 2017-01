Une collégienne enlevée à sa sortie de l'école

Yeux rougis, Yacine Mbodj, coordonnatrice de l'Association des enfants jeunes travailleurs (Aejt), a l'air désespéré. Tenant entre ses mains une photographie, cette jeune femme, qui peine à articuler les mots, est rongée par le chagrin.



La raison: son ancienne élève, Ndèye Nogaye Diop, actuelle pensionnaire du Cem Touba Séras, de la commune de Guéoul, est portée disparue depuis samedi dernier. En effet, d'après cette dame, "la jeune demoiselle, élève en classe de 4e et domiciliée au village de Mbarom Diop, sis à deux (2) kilomètres de Louga, parcourait chaque jour trois (3) kilomètres pour aller à l'école. Elle fait ce parcours depuis sa réussite à l'Entrée en sixième.



Cependant, samedi dernier, après l'épreuve d'Education physique et sportive (Eps), elle a quitté son collège pour rentrer au bercail. Marchant seule dans la brousse, elle n'a plus refait signe de vie. C'est la première fois qu'elle s'absente de la maison, c'est pourquoi nous sommes très inquiets." Avant qu'elle ne termine ses explications, Ndèye Fatou Ndiaye, enseignante en service à l'école élémentaire, prend le relais: " La disparition de Ndèye Nogaye Ndiaye est durement ressentie par tout le village.



Depuis que cette mauvaise nouvelle a été annoncée, personne ne dort correctement. Nous avons mené des recherches partout, en vain. Nous avons même fait le tour des hôpitaux. D'ailleurs, la gendarmerie s'est saisie de l'affaire. Ses camarades de classe nous ont assuré qu'elle a effectivement quitté l'école le samedi matin aux environs de 11 heures pour rentrer chez elle.



Nous sommes aujourd'hui très inquiets, car c'était une fille exemplaire, elle s'était toujours classée première en composition. D'ailleurs, ses moyennes varient entre 16 et 17. Sa famille commence à perdre espoir, car Ndèye Nogaye ne sortait même pas de la maison. C'est pourquoi, nous lançons un appel solennel à l'endroit de toutes les bonnes volontés pour qu'elles nous aident dans les recherches. Nous sommes persuadés qu'elle a été enlevée. Nous sollicitons l'indulgence de ses ravisseurs afin qu'ils nous la rendent."



