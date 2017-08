Une dame dévouée, dynamique travailleuse cherche emploi comme hôtesse, caissière, accueil clientèle ou commerciale Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017 à 11:20 commentaire(s)|

Nom :Diop

Prénom :Aïssatou

Date et lieu de naissance : 09/10/1989 a Dakar

Adresse : 09 Derkle Darou Salam /Dakar

Téléphone :773789776/770291211

COMPETENCES Hôtesse

Caissière

Accueil clientèle

Commerciale



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2007 :hôtesse a Gorée a l arrivée de la flamme olympique



Septembre 2014 Décembre 2014 : (VTO) a l agence sonatel de la Medina



Décembre 2014 :Commerciale dans un boutique orange

Janvier 2015 Mars 2017 :Commerciale dans un point orange service

Octobre 2015 Novembre 2015 : Commerciale pour la green carte

Octobre 2016 Novembre 2016 : Chef de point pour la green carte

Avril 2017 jusqu’ a aujourd hui :Gérante VIP SHOP keur NANDING MOBILE

ETUDE ET FORMATION

Septembre 2014 : Formation a l agence sonatel de la Medina

2008 :Initiation en informatique

2007/2008 :Obtention du BFEM

2001/2002 :Obtention du (CFEE)

OBJET DE COMPETENCE Très devouee,dynamique travailleuse.Je compte mettre en branle ma volonté ainsi que ma savoir faire et afin contribuer a l atteinte des objectif de développement de votre institution.



LANGUE : Français

Anglais

