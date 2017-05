Une défense antiterroriste imparable

Comme l'a montré la récente vague d'attaques, les terroristes arrivent à trouver des moyens de déjouer les défenses antiterroristes. Cependant, pour les dirigeants qui la recherchent, il existe une solution simple et économique pour créer une paix durable, connue dans les milieux militaires comme Invincible Defense Technology (IDT). Cette méthode provient des domaines des sciences sociales et de la théorie quantique du champ unifié - non pas des approches conventionnelles utilisant l'armement, et non plus du domaine de la politique.



(Voir: http: www.gusp.org) bien que les militaires soient actuellement en train d’adopter l'IDT, aucune mesure concrète, malheureusement, n'a encore été prise par les dirigeants d'autres secteurs troublés et fortement stressés. De toute évidence, les approches antiterroristes actuelles ne fonctionnent pas et peuvent même inspirer encore plus de terrorisme. Ici nous proposons un moyen de prévenir le terrorisme, qui déploie une technologie militaire, basée sur les ressources humaines, simple, éprouvée et ne nécessitant pour sa mise en œuvre qu’un minimum de financement et de temps de formation. Pour la plupart des pays, cela coûterait moins que le prix d'un avion de chasse moderne.



Comment cela fonctionne-t-il et comment cela est-il appliqué?



Le personnel militaire, fonctionnant comme une unité de création de cohérence sociétale, introduit dans son programme la pratique non religieuse de la Méditation Transcendantale et de ses pratiques avancées en groupe deux fois par jour, sept jours par semaine. Cette unité militaire spécialement formée, appelée «Aile de Prévention Militaire IDT» utilise l'IDT pour neutraliser l'accumulation de stress dans la conscience collective nationale, qui en définitive alimente le terrorisme, la guerre et la criminalité. Au fur et à mesure que le stress collectif et la frustration diminuent, les dirigeants gouvernementaux et les citoyens développent une meilleure aptitude à trouver des solutions cohérentes et constructives aux problèmes qui les séparent depuis des générations.



L'expérience de l’utilisation de l'IDT dans les régions très stressées du globe a démontré qu’il générait des incitations économiques accrues ainsi qu’une croissance de la prospérité. La créativité individuelle et l'esprit d'entreprise augmentent aussi. Grace à un plus grand calme civique, les aspirations des citoyens s’élèvent et une société plus productive et équilibrée émerge. Une telle société décline naturellement la violence comme moyen de changement, ou comme expression de mécontentement. Dans de telles circonstances, le terrorisme ne trouve plus de terrain favorable à son expression et est éliminé. De plus, ce changement positif dans les tendances sociales est immédiatement observable dans les quelques jours ou quelques semaines qui suivent l'introduction de l'IDT. Les changements sont mesurables à partir de statistiques telles que la réduction du terrorisme, les taux de criminalité, les accidents, les hospitalisations et la mortalité infantile.



L'approche IDT a été utilisée en temps de guerre, entraînant une réduction des combats, des décès et des pertes de guerre et améliorant les progrès vers la résolution des conflits par des moyens pacifiques. L’IDT est totalement différent de toute autre technologie de défense en ce sens qu'elle n'utilise pas la violence dans le but de réprimer la violence. Non seulement elle est une approche plus civilisée, mais également, la technologie de défense IDT remplace toutes les autres technologies de défense connues (basées sur les forces électroniques, chimiques et / ou nucléaires). Par conséquent, les militaires qui le déploient bénéficient d'un avantage stratégique ultime. En outre, il a l'avantage supplémentaire d'être extrêmement économique, puisqu’il ne nécessite qu’un minimum de temps et de formation pour être mis en œuvre.



Les dirigeants qui établiront des Ailes de Prévention Militaires, soulageront les tensions élevées actuelles, renverseront le courant de siècles de méfiance et de haine et préviendront en permanence tout troubles futurs. Ces unités IDT créeront une réconciliation réelle et durable et une amitié où il n'y avait autrefois que de la haine et des conflits. La puissante technologie de défense fondée sur les ressources humaines IDT éradique les tendances négatives et empêche ainsi l’émergence d’ennemis. Absence d’ennemi signifie absence de terrorisme et sécurité totale, en même temps que vie normale, heureuse et productive pour tous.



Un grand nombre de recherches scientifiques montre objectivement que cette approche fonctionne. Lorsque de grandes assemblées d'experts civils IDT se sont rassemblées pendant les années 1983-1985, le nombre de victimes lié au terrorisme avait diminué de 72 pour cent, celui des conflits internationaux de 32 pour cent, alors que la violence générale diminuait dans les nations sans qu’il n’y ait l’intrusion de gouvernements extérieurs.



Les événements récents montrent que l’IDT doit impérativement être introduite aujourd’hui. Il n'y a vraiment aucune autre solution. Les dirigeants doivent agir maintenant.



A propos de l’auteur:



Dr. David Leffler est le Directeur Exécutif du Centre de Science Militaire Avancée . Il écrit et donne des conférences dans le monde entier, sur l’IDT.