Une délégation de la LD se rendra aux obsèques de Salif Diallo, au Burkina Faso

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 12:21



Un communiqué dont la rédaction de Leral.net a reçu copie, informe qu’une délégation du parti conduite par le camarade Nicolas Ndiaye, Secrétaire général par intérim de la Ligue Démocratique, prendra part, ce vendredi 25 août 2017, aux obsèques du regretté Salif Diallo, président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso.

La source confie que le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a appris avec « regret et consternation », le décès du « camarade » Salif Diallo, survenu le 19 août 2017, à Paris, en France.



Le document poursuit, «Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso et Président du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) au moment de sa disparition, cet éminent camarade fut une grande figure des luttes pour le progrès, la justice sociale et la démocratie dans son pays, en Afrique et dans le monde ».

"En cette douloureuse circonstance, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique présente, au nom de toutes les militantes et de tous les militants du parti, ses sincères condoléances au peuple ami et frère du Burkina Faso, au Président Christian Marc Roch Kaboré et à l’ensemble des militants du MPP", conclut le texte.





