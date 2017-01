Une dispute interminable: un Japonais refuse de parler à son épouse PENDANT 20 ANS

C'est une incroyable histoire que nous rapportent nos collègues du Daily Mail. Vous avez déjà expérimenté une dispute dans votre couple où l'un des deux protagonistes adoptait le silence comme seule réponse? Et bien ce couple japonais a poussé l'expérience à l'extrême. En dispute depuis 20 ans, mais vivants toujours sous le même toit, Otou et Katayama ne se sont plus adressés la parole.



Ce long silence a été révélé par leur fils de 18 ans, Yoshiki, qui a écrit à une émission télévisée pour faire part de son étonnement de n'avoir jamais entendu ses parents partager une vraie conversation.



Pour envisager une réconciliation, les producteurs de l'émission ont organisé un rendez-vous entre Otou et Katayama sur le banc d'un parc, là où ils se sont rencontrés, espionnés par leurs 3 enfants.



Les deux époux se sont finalement expliqués. Otou, avouant qu'il était jaloux. Les enfants ont alors éclaté en sanglots.



source: rtl.be