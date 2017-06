VUES 983

Bien que cette nouvelle ne soit pas un secret, elle vous surprendra peut-être, si vous l’ignoriez. Le réel prénom de Sasha Obama est …Natasha.



Bien que la famille Obama n’ait jamais caché cette information, de nombreux internautes ignorent que Sasha n’est que le surnom de la fille de l’ancien président américain.







Le 11 juin, soit le lendemain de l’anniversaire de Natasha Obama, Ashley Ford, une écrivaine très connue sur Twitter, a partagé sur le célèbre réseau « Aujourd’hui est l’anniversaire de ma découverte du véritable prénom de Sasha Obama qui est Natasha. »



Si l’auteure l’a découvert il y a un an, beaucoup d’internautes l’ignoraient toujours et ont été très surpris. Les réactions ont été nombreuses et beaucoup semblaient tomber des nues !