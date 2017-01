Une enseignante scotchait ses élèves à leur chaise

Les faits se seraient déroulés la semaine dernière. Ce sont entre cinq et sept enfants dissipés que l'enseignante drômoise aurait scotchés. Les élèves en question étaient âgés de 3 à 7 ans, de la maternelle au CE1. Si certains parents ont évoqué l'utilisation du scotch pour immobiliser les enfants sur leur siège, d'autres parlent même de ruban adhésif appliqué sur la bouche des élèves, afin de limiter leurs bavardages.



Aucune description précise des faits n'a toutefois été divulguée par l'inspection d'académie, qui qualifie l'attitude de l'institutrice d'«inacceptable». Isabelle, une des parents d'élèves a raconté au micro de RTL : «La maîtresse m'a dit que ma fille était un peu dissipée, qu'elle l'a mise sur une chaise et qu'elle continuait à toucher de la pâte à modeler, donc qu'elle l'a scotchée sur la chaise». La maman s'est dite «outrée», évoquant un «cauchemar».



Une enquête administrative en cours



Les élèves semblent pour leur part moins inquiets. «La petite n'en parle pas et le grand a plus pris ça à la rigolade. (...) Il a trouvé ça drôle», a expliqué la maman, qui a toutefois assuré que l'incident ne l'a pas du tout fait rire.



Les parents n'ont pas porté plainte contre cette enseignante, qui a par ailleurs présenté ses excuses. L'inspection d'académie a malgré tout ouvert une enquête administrative qui pourra déboucher sur une sanction. L'institutrice a pour l'instant été suspendue, et remplacée dès le lundi 23 janvier. Une psychologue a été mise à la disposition des élèves, et de leurs parents.