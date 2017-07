Une étude démontre que le mariage fait grossir les hommes. Explication! Une récente étude britannique a prouvé scientifiquement, que les hommes grossissent après s’être mariés. L’étude réalisée sur 8 729 hommes, a été publiée dans la revue Social Science and Medecine. Elle s’est intéressée aux relations entre le mariage, le divorce, la parentalité et la prise de poids.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017

Les spécialistes se sont basés sur les variations de l’indice de masse corporelle (IMC) des participants. L’IMC est un marqueur de la corpulence qui se calcule en faisant le ratio du poids par la taille. Les résultats sont éloquents.



Les hommes prennent du poids après qu’ils soient mariés. « C’est plutôt dans les années suivant l’heureux événement que les kilos s’installeraient, avec une hausse croissante de l’IMC pendant les trois premières années », précise L’Alsace. Heureusement, cette augmentation diminue lors de la quatrième année.



Le panel incluait 90 % d’hommes mariés, 30,5 % d’hommes vivant avec des enfants âgés de moins de 19 ans, 24,1 % de jeunes mariés, 12 % de divorcés et 39 % d’hommes dont la conjointe venait d’avoir un enfant.



L’étude a aussi révélé qu’il n’y a pas que le mariage qui influence le poids des hommes mais, aussi, le divorce. Le divorce entraîne un amaigrissement chez les hommes. Toutefois, la naissance d’un enfant ne ferait pas grossir les hommes.



Déjà en 2015, une étude menée en Allemagne par des universitaires de Bâle sur 10 226 personnes issues de 9 pays européens, avait révélé une corrélation entre mariage et prise de poids.





Afrikmag

