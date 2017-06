Une femme a été priée de changer de maillot de bain ou de quitter la piscine afin d’éviter d’«exciter les jeunes ados »

Le fameux maillot. (Source : Tyler Newman/Facebook)

Ce maillot de bain est-il trop osé pour une piscine d’appartement ? Tori Jenkins a apparement été priée de se couvrir ou de quitter la piscine afin de ne pas « exciter les jeunes adolescents », à cause de ce maillot de bain une pièce. (Photo : Tyler Newman/Facebook)Tori Jenkins et son fiancé Tyler Newman souhaitaient se détendre à la piscine de leur appartement mardi, lorsqu’ils ont reçu une plainte à propos de sa tenue quelques minutes après leur arrivée.« Je n’avais jamais été témoin de harcèlement sexuel et/ou de la « culture du viol » jusqu’à maintenant dans les ‘Smoky Crossing Apartments’ », confie T. Newman dans un post Facebook, qui a rapidement fait le buzz sur internet. Le couple, qui vit à Seymour dans le Tennessee, affirme que T. Jenkins a été priée de changer de maillot de bain une pièce, de se couvrir en portant un short ou de quitter la piscine pour laquelle ils avaient payé un « forfait d’entretien de 300 $ (environ 270 euros) », parallèlement à un loyer mensuel de quasiment 1 000 $ (900 euros), charges non comprises.« Tori a été accusée de porter un « maillot de bain string » et a appris que certains s’étaient plaints de sa tenue à peine 3 minutes après son arrivée », a-t-il continué. « Nous sommes restés plantés là, complètement incrédules avec cinq de nos amis, certains également résidents, d’autres non ».Les règles de la piscine indiquent qu’il « est nécessaire de porter une tenue approprié à tout moment », et T. Newman a inclus plusieurs clichés du maillot une pièce de T. Jenkins dans son post.

Les choses ont dégénéré lorsque T. Jenkins a décidé de mentionner le problème « poliment et calmement » à la responsable location dans le bureau de l’appartement.



« Je regrette de ne pas l’avoir accompagnée », confie T. Newan. « Dans le bureau, la responsable (dont je préfère taire le nom pour le moment) a insisté pour que Tori se laisse prendre en photo afin de montrer à quel point son maillot de bain était « inapproprié », lui demandant également de se regarder dans un miroir et d’observer son corps.



Ma fiancée a répondu : « Je sais à quoi je ressemble, je l’ai acheté moi-même et il ne s’agit pas d’un string », et la responsable a rétorqué que Tori ne pouvait pas comprendre si elle n’avait pas d’enfant elle-même. On a dit à Tori que la responsable ne souhaiterait pas que ses propres enfants se trouvent à proximité d’elle ».



Jenkins a confié qu’elle avait un « derrière plus volumineux » que les autres, et que 95 % des vêtements qu’elle porte, remontent lorsqu’elle marche. Cependant, d’après T. Newman, la responsable lui a confié qu’un maillot de bain normal recouvrait le derrière tout entier, et qu’elle considérait que son corps ne convenait pas.



« On lui a dit que son corps était ‘inapproprié’ pour être vu autour d’enfants, car elle est plus voluptueuse que les autres. On lui a dit qu’il y avait ‘beaucoup d’adolescents garçons dans ce complexe, et qu’il était inutile de les titiller.»



Newman confie qu’il n’avait jamais vu sa fiancée gênée au point de ne plus regarder ses meilleurs amis dans les yeux.



« Je ne l’ai jamais vue pleurer autant qu’aujourd’hui dans notre appartement. Je ne l’ai jamais vue souhaiter rester isolée comme ça. Tout ça parce que des conn**** ignorants pensent pouvoir contrôler la taille et les formes de son corps. Je n’ai jamais vu une femme insultée ainsi ».



« Aujourd’hui, on a dit à ma fiancée qu’elle comptait moins que les sentiments des hommes autour d’elle. Que Tori valait moins que les pulsions sexuelles que les hommes ressentent à son égard », continue-t-il. « Je ne ferais jamais rien qui la pousserait, elle ou n’importe qu’elle autre femme, à se sentir mal à cause d’une tenue ou d’un look ».



« C’est ainsi que la culture du viol continue à se développer ».



Newman est descendu pour obtenir quelques précisions auprès de la femme qui s’était moquée de sa fiancée, mais a appris qu’elle « était absente ».



Cependant, il a confié qu’il n’avait pas dit son dernier mot.



« Il est inacceptable que ma fiancée soit priée de se couvrir alors qu’il fait 90 °F (32 ° C), et ce, dans la piscine de notre propre appartement, car elle risquerait d’exciter les jeunes adolescents », a-t-il conclu. « Ma fiancée devrait pouvoir porter un maillot de bain sans être considérée comme un objet sexuel et être la victime de moqueries. Elle ne devrait pas se sentir attaquée ».



Le post a reçu plus de 15 000 réactions, 17 000 partages et des milliers de commentaires depuis sa publication, mardi.



« J’ai vu des filles plus voluptueuses qu’elle, vêtues de maillots de bain deux pièces à la piscine publique autour de jeunes garçons, et je ne les vois pas être priées de se couvrir ou de partir », confie une femme. « J’ai deux jeunes garçons, mais ils ne regardent pas les autres, nous sommes là pour nager et nous amuser. Je sais que d’autres lieux ont des règles différentes mais toujours un peu ridicules. Ne prêtez pas attention à l’ignorance et passez à autre chose ».



source:yahoo.com