Une femme enceinte de 7 mois se poignarde pour tuer son bébé

Comment peut-on en arriver là, même droguée ? Car avoir après mélangé des médicaments à de l’alcool en quantité, la femme de 27 ans a franchi la ligne rouge. Celle de tenter de tuer son futur bébé.



Ce n’est pas sa première grossesse, la jeune mère d’Hennebont (Morbihan) a déjà trois enfants. Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2015, elle prend des médicaments, boit beaucoup l’alcool. Elle se dispute ensuite avec le père de l’enfant qu’elle porte, et le menace : “C’est pas ton bébé, regarde ce que j’en fais !”



L’inimaginable se produit : elle plante un couteau dans son ventre à trois reprises pour tuer le fœtus.



Touché au visage



La femme est transportée à l’hôpital de Lorient, où une césarienne est pratiquée en urgence. Heureusement, l’enfant est sauf, mais il a été touché au visage : il présente deux cicatrices, au niveau de la paupière et d’une pommette.



Plus d’un an après, le tribunal a condamné la Hennebontaise à quatre ans de prison dont deux assortis de sursis. Il a aussi prononcé le retrait de son autorité parentale. L’enfant a été placé.



